Μετά από 12 μοναδικά επεισόδια και 12 πρωταγωνιστές που μοιράστηκαν τις ιστορίες, τις δυσκολίες, τα προβλήματα αλλά και την αισιοδοξία τους, το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο με ένα ειδικό Βest Of επεισόδιο, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 13.00, στον ΣΚΑΪ!

Μέσα σε 30 λεπτά, η εκπομπή παρουσιάζει συγκεντρωτικά τη δύναμη, την έμπνευση, τις δυσκολίες, τα προβλήματα αλλά και την αισιοδοξία των πρωταγωνιστών που μίλησαν ανοιχτά για τη ζωή και τα όνειρά τους.

Η Γεωργία Καλτσή και ο Γιώργος Καπουτζίδης, μέσα από τις μοναδικές συναντήσεις – συνεντεύξεις τους, φωτίζουν τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές και θεματικές της σεζόν, δίνοντας την ευκαιρία στους τηλεθεατές να αποκτήσουν όλη την εικόνα σε ένα επεισόδιο.

Από τον αθλητισμό και την Τέχνη, μέχρι την εργασία, την τεχνολογία και την καθημερινή ζωή, το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ ανέδειξε καλές πρακτικές, ανθρώπινες σχέσεις και πράξεις συμπερίληψης, δίνοντας φωνή σε όσους αξίζουν να ακούγονται.

Το ειδικό Best Of επεισόδιο δεν είναι απλώς μια αναδρομή, αλλά μια συμπύκνωση εμπειριών και αξιών: των ανθρώπων που άνοιξαν δρόμο, των παρουσιαστών που έγιναν σύμμαχοι και των θεατών που είδαν με νέα ματιά την έννοια της αποδοχής.

Το ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ συνεχίζει να αποδομεί στερεότυπα και να υπενθυμίζει πως η συμπερίληψη δεν είναι τάση, αλλά στάση ζωής και υπόσχεση για το μέλλον όλων μας!

Τα επεισόδια της εκπομπής «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ είναι διαθέσιμα στο skai.gr/tv και στον ΣΚΑΪ HYBRID. Ακόμα, μέσα από την ιστοσελίδα και την υβριδική τηλεόραση, παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας για όλους: με ειδικούς υπότιτλους (CC), νοηματική και ακουστική περιγραφή (AD).

Δείτε το trailer:

Συντελεστές

Παρουσίαση: Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Καπουτζίδης

Σύμβουλοι περιεχομένου: Γρηγόρης Χρυσικός, Σπύρος Νταντανίδης

Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου

Σκηνοθεσία: Πάνος Τσιροζίδης, Σπύρος Νταντανίδης

Διευθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Διευθ. Παραγωγής: Αλέξανδρος Νταβρής

Executive Producer: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: ELC Productions

Παραγωγοί: Νίκος Βερβερίδης | Κωνσταντίνος Τζώρτζης

