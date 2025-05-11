Παρανάλωμα του πυρός έγινε το αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά το πρωί της Κυριακής.

Στη φωτογραφία φαίνεται ξεκάθαρα πως το όχημα έχει καταστραφεί ολοσχερώς μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε αυτό εν κινήσει στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Όλοι οι επιβάτες και ο οδηγός πρόλαβαν να βγουν πριν η κατάσταση γίνει επικίνδυνη για τους ίδιους.

Πηγή: Thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.