Θεσσαλονίκη: Φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε χορτολιβαδικές εκτάσεις κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
Η φωτιά, η οποία ξέσπασε από άγνωστη έως τώρα αιτία κατέκαψε χαμηλή βλάστηση χωρίς ωστόσο να προκαλέσει προβλήματα στις προσγειώσεις και στις απογειώσεις των αεροσκαφών.
Ο κύριος όγκος των πυροσβεστικών δυνάμεων, 27 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής αποχωρεί σταδιακά από το σημείο ενώ προανάκριση για τα αίτια διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
