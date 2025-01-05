Θεσσαλονίκη: Έπαιζαν «φρουτάκια» σε ίντερνετ καφέ– «Χειροπέδες» σε 4 υπαλλήλους

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για παράνομα τυχερά παιχνίδια σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διαπιστώθηκε ότι η προσωρινά υπεύθυνη, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του καταστήματος, είχε εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία 18 πλήρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνδεδεμένους σε δίκτυο, έχοντας επιτρέψει σε πελάτη του καταστήματος τη συμμετοχή του ως παίκτη στο απαγορευμένο τυχερό παίγνιο «φρουτάκια». Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Παράλληλα, άλλη υπάλληλος του καταστήματος διαχειριζόταν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω δύο άλλων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που λειτουργούσαν ως κεντρικές μονάδες ελέγχου και διαχείρισης (servers), απ' όπου εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και άλλαζε την εικόνα που εμφανίζεται στις οθόνες των υπολογιστών για να μη γίνει αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα. Τέλος, έτερη υπάλληλος βρέθηκε να εργάζεται στο κατάστημα παρέχοντας απλή συνέργεια στην ανωτέρω παράνομη πράξη.

Στο πλαίσιο των ερευνών, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 18 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλοι δύο πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές που λειτουργούσαν ως κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (servers), 590 ευρώ, δύο τηλεχειριστήρια και χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι συλληφθείσες υπάλληλοι του καταστήματος οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ ο παίκτης αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.