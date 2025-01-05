Λογαριασμός
Στις 12 μεσημέρι της Πέμπτης η κηδεία του Κώστα Σημίτη

Η ταφή του πρώην πρωθυπουργού θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Μητρόπολη

Την Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, στις 12:00, θα τελεστεί η κηδεία του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη, στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η ταφή του πρώην πρωθυπουργού θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Με απόφαση της κυβέρνησης, η κηδεία του Κώστα Σημίτη θα γίνει δημοσία δαπάνη, θα αποδοθούν τιμές εν ενεργεία Πρωθυπουργού και θα κηρυχθεί τετραήμερο εθνικό πένθος.

