Την Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, στις 12:00, θα τελεστεί η κηδεία του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη, στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η ταφή του πρώην πρωθυπουργού θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Με απόφαση της κυβέρνησης, η κηδεία του Κώστα Σημίτη θα γίνει δημοσία δαπάνη, θα αποδοθούν τιμές εν ενεργεία Πρωθυπουργού και θα κηρυχθεί τετραήμερο εθνικό πένθος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.