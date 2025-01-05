Με μια κινηματογραφική επιχείρηση, θρασύτατοι διαρρήκτες εισέβαλαν σε μεγάλη εταιρεία στην Εθνική Οδό Πύργου-Πατρών περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα patrisnews.com, οι δράστες – τέσσερις τον αριθμό- φορώντας κουκούλες και καλύπτοντας κάθε ίχνος της ταυτότητάς τους, έδρασαν σαν… οργανωμένη ομάδα κρούσης, προκαλώντας χάος και αποσπώντας πολύτιμα αντικείμενα, ποτά αξίας και το χρηματοκιβώτιο της επιχείρησης που περιείχε το ποσό των 40 χιλιάδων ευρώ.

Η επιχείρηση θύμιζε… σκηνή από ταινία

Με γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις, ο ένας από τους τέσσερις μπήκε στον προαύλιο χώρο χωρίς να τον «πιάσουν» τα ραντάρ του συναγερμού. Χρησιμοποίησαν ένα από τα εταιρικά οχήματα ως πολιορκητικό εργαλείο, έσπασαν αρχικά την καγκελόπορτα και στη συνέχεια την κεντρική είσοδο της επιχείρησης.

Μέσα σε λίγα λεπτά, είχαν αποσπάσει το χρηματοκιβώτιο και διάφορα άλλα αντικείμενα αξίας, πριν εξαφανιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη πίσω τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα δείχνουν πως πρόκειται για… καλά διαβασμένους δράστες καθώς γνώριζαν που και πως να χτυπήσουν. Αυτό το μαρτυρά το γεγονός πως, μπήκαν από το πίσω μέρος όπου δεν υπήρχε καμμία ορατότητα από την εθνική οδό, απέφυγαν τα ραντάρ του συναγερμού, πήγαν κατευθείαν στο σημείο που υπήρχε το χρηματοκιβώτιο -μέσα στο σκοτάδι.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν κάθε τους κίνηση, αποδεικνύοντας την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό με τον οποίο έδρασαν.

Τα έμπειρα στελέχη της Ασφάλειας Ήλιδας – που έχουν ήδη στη διάθεσή τους το οπτικό υλικό – έχουν εξαπολύσει… ανθρωποκυνηγητό για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, βλέποντας το μέγεθος της ζημιάς και της απώλειας.

Πηγή: skai.gr

