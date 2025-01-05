Ηράκλειο: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 73χρονο - Κλούβα συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρώι της Κυριακής στην εθνική οδό Ηρακλείου - Μοιρών, όταν - κάτω από άγνωστες συνθήκες- συγκρούστηκαν μετωπικά μία κλούβια και ένα αγροτικό.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ενός 73χρονου άνδρα και ο τραυματισμός τριών ακόμη ατόμων, ηλικίας 63, 65 και 71 ετών.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 73 ετών, οδηγούσε το αγροτικό όχημα, ενώ η 71χρονη σύζυγός του και συνεπιβάτης του, τραυματίστηκε.

Μάλιστα, πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό τους από το όχημα.

Τραυματίες είναι επίσης και ο 65χρονος οδηγός της κλούβας και η 63χρονη η σύζυγός και συνεπιβάτιδά του.

Εξαιτίας της σύγκρουσης, το αγροτικό όχημα κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι εντελώς διαλυμένο.

Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.

Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος συγκλονίζουν:

Πηγή: skai.gr

