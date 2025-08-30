Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της η 76χρονη κολυμβήτρια τα ίχνη της οποίας χάθηκαν χθες στην παραλία της Αγίας Τριάδας, στη Θεσσαλονίκη.
Η 76χρονη εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου από ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η γυναίκα ανασύρθηκε από στελέχη του Λιμενικού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος».
Σύμφωνα με το thestival.gr, η 76χρονη από τη Σερβία είχε πάει για μπάνιο με δυο φίλους της στην παραλία όταν και χάθηκαν τα ίχνη της.
