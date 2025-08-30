Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της 76χρονη κολυμβήτρια που αγνοούνταν

Η 76χρονη, που αγνοούνταν από χθες, εντοπίστηκε το πρωί από ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας

Λιμενικό

Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της η 76χρονη κολυμβήτρια τα ίχνη της οποίας χάθηκαν χθες στην παραλία της Αγίας Τριάδας, στη Θεσσαλονίκη.

Η 76χρονη εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου από ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η γυναίκα ανασύρθηκε από στελέχη του Λιμενικού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος».

Σύμφωνα με το thestival.gr, η 76χρονη από τη Σερβία είχε πάει για μπάνιο με δυο φίλους της στην παραλία όταν και χάθηκαν τα ίχνη της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λιμενικό αγνοούμενη Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark