Μετά τον Όρθρο και μέχρι τον Εσπερινό, πιάνει την κάμερα, σηκώνει το drone και καταγράφει με κοντινά, μακρινά και εναέρια πλάνα την περιοχή του. Ο ιερέας Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, από τη Νεάπολη Κοζάνης, γνωστός και ως «παπα-Drone», «παπα-razzι» ή «παπα-Βόιος», έχει γίνει πλέον «φαινόμενο» και στο YouTube.

Είναι μάλιστα πολύ αγαπητός και στην ομογένεια ιδιαίτερα σε Αυστραλία, Γερμανία και Αμερική, όπου τα βίντεο του σαρώνουν. Με εξοπλισμό που περιλαμβάνει 6 κάμερες, drone και ηχητικά μέσα, παρουσιάζει από το προσωπικό του κανάλι τις φυσικές ομορφιές, τα ξεχασμένα χωριά, τα παραδοσιακά πανηγύρια και τις εκδηλώσεις και επιπλέον κάνει και συνεντεύξεις με κατοίκους. Βιντεοσκοπεί δηλαδή «από ξηρά και αέρα» όσα αξίζει να προβληθούν από την περιοχή του Βοΐου.

«Προσπαθώ να καλύψω με εικόνα και ήχο ό,τι περισσότερο μπορώ και πλέον είμαι σχεδόν παντού για την προβολή του τόπου μας», λέει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, και περιγράφει πώς καταφέρνει να προλαβαίνει τις λειτουργίες σε δύο χωριά του Βοΐου, την Κορυφή και τη Χρυσαυγή, μαζί με την φωτογράφηση και τα βίντεο.

«Η ρουτίνα της Εκκλησίας κάνει καλό – όπως γίνεται και στα μοναστήρια – έτσι κι εγώ εδώ κάνω κανονικά όλες τις ακολουθίες και συνήθως έχω την κάμερα μαζί μου, με όλο τον εξοπλισμό. Ανάλογα με την εποχή του χρόνου, έχω λιγότερα ή περισσότερα βίντεο κάθε μέρα. Συνήθως, πηγαίνω τα παιδιά μου – τον Παναγιώτη και την Ελένη – στο σχολείο, πίνω έναν καφέ στο καφενείο και ξεκινάω». Τα ...τηλεοπτικά του γυρίσματα τα αφήνει μόνο για λίγο και συγκεκριμένα την Εβδομάδα του Πάσχα, αφού άλλωστε δεν προλαβαίνει από τις πολλές λειτουργίες στις εκκλησίες.

Στόχος του ιερέα, που χειρίζεται με δεξιοτεχνία τον τεχνικό εξοπλισμό και έχει μάθει να στήνει και να ενώνει τροφοδοτικά, κάμερες , να κάνει και μίξεις ήχου και να πετάει άψογα το drone , είναι να αναδείξει τη φυσική ομορφιά της περιοχής και να γίνει παντού γνωστό το Βόιο και η ιστορία του ακόμη και οι πιο άγνωστες γωνιές του. Από το πέτρινο γεφύρι, το οποίο δείχνει με λήψεις από κάτω και από ψηλά , μέχρι τις συνεντεύξεις με κατοίκους αποτυπώνει τα στοιχεία που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον όσων θα παρακολουθήσουν τα βίντεο και -γιατί όχι- να μάθουν για την περιοχή για να την επισκεφτούν στις διακοπές τους.

«Έχω μάθει τα πάντα – από βουνά και στενά δρομάκια, και το καλοκαίρι σε όλες τις εκδηλώσεις, όπου συνήθως κάνω και ζωντανή μετάδοση. Στα μεγάλα πανηγύρια, έχει τύχει να στήσω και πέντε κάμερες, και φυσικά drone», λέει και συμπληρώνει: «Πριν λίγες μέρες, μου είπαν: "Πάτερ, θα έρθετε; Γιατί εκδήλωση χωρίς τον ιερέα μας δεν γίνεται!"», περιγράφει.

Η πρώτη του επαφή με την τεχνολογία έγινε αρκετά χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε με μια μικρή φωτογραφική μηχανή και έφτασε σήμερα να είναι αρκετά εξοπλισμένος τεχνικά. Στην αρχή, κάποιοι ομογενείς από την Αμερική τον στήριξαν, ενώ πλέον βοηθούν και πολλοί πολίτες μέσα από τη σελίδα του.

«Όταν έγινα ιερέας, μου είπε ο δεσπότης να πάω και στο Λύκειο. Έδωσα Πανελλήνιες και πέρασα στο Πανεπιστήμιο – στη Θεολογική Σχολή. Τότε μπήκε δειλά-δειλά και η τεχνολογία στη ζωή μου. Πήρα τον πρώτο μου υπολογιστή το 2004. Την πρώτη κάμερα την πήρα το 2009, με τη γέννηση του γιου μου, μαζί με μια μικρή φωτογραφική μηχανή. Σιγά-σιγά απέκτησα και το drone. Είχα έναν ανιψιό με εκτυπώσεις, και του είπα: "Δεν κάνουμε μια σελίδα για την περιοχή μας;" Έτσι ξεκίνησε», εξηγεί ο αεικίνητος ιερέας.

Από την πρώτη δημοσίευση πριν από 16 χρόνια, πλέον δεν γίνεται εκδήλωση χωρίς τον παπά – όπως λένε και οι κάτοικοι της περιοχής – και η αγάπη και η ανταπόκριση του κόσμου, ακόμη και εκτός συνόρων, ολοένα και μεγαλώνει. Τα μηνύματα που δέχεται είναι εκατοντάδες και είναι πλέον αναγνωρίσιμος και εκτός συνόρων.

«Έρχονται στη σελίδα μας e-mails από παντού – από δήμους, φορείς, συλλόγους, ομάδες – κάποιες φορές δεν προλαβαίνουμε να τα διαχειριστούμε όλα και δεν τα ανεβάζουμε όλα στη σελίδα μας. Φέτος χωριανοί μας που ζούν στη Γερμανία όταν ήρθαν στο χωριό μου είπαν "σας ξέρουμε απο τα βίντεο πάτερ" και ζήτησαν να βγούμε και φωτογραφία όλοι μαζί», περιγράφει.

Με 25 χρόνια ως ιερέας και 15 χρόνια πίσω από την κάμερα όταν τον ρωτούν «αν δεν ηταν κληρικός να γινόταν παρουσιαστής», απαντά: «Δεν το κάνω για τη δική μου προβολή, αλλά για τον τόπο που αγαπώ. Αποφεύγω μάλιστα να εμφανίζομαι στα πλάνα – τις περισσότερες φορές ακούγεται μόνο η φωνή μου», σημειώνει και πράγματι τα διπλά πλάνα είναι ελάχιστα και αποφεύγει το «μπροστά από την κάμερα».

Ο πατέρας Κωνσταντίνος Βασιλειάδης δεν έχει σκοπό να σταματήσει την καταγραφή και προβολή στην ιστοσελίδα του tovoion και στο κανάλι του στo youtube . Με τη δύναμη του Θεού και την αγάπη της οικογένειας του θα συνεχίσει όπως λέει να συνδυάζει θεία λειτουργία και βίντεο για όσο αντέχει...και μετά το κήρυγμα απο άμβωνος θα συνεχίσει να στήνει κάμερες και να πετάει drone , αφού όσοι ζουν στην ενορία του και στην περιοχή του λένε ότι «καταφέρνει να ισορροπεί την πνευματική του αποστολή με την αγάπη του για την εικόνα και τον τόπο του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

