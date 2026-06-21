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Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με έξι οχήματα

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φωτιά

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Κυριακής (21/6) σε διαμέρισμα επί της οδού Διός στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο περίπου στις 7 το πρωί. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς, εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου άνδρα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Θεσσαλονίκη ηλικιωμένος σορός
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