Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Κυριακής (21/6) σε διαμέρισμα επί της οδού Διός στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο περίπου στις 7 το πρωί. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς, εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου άνδρα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, επί της οδού Διός στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 19 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026

Πηγή: skai.gr

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