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Θεσσαλονίκη: Έκρηξη μολότοφ τα ξημερώματα στις Συκιές

Δυο κουκουλοφόροι κινήθηκαν ύποπτα στην περιοχή λίγο πριν από την έκρηξη, με τον έναν να βγάζει μπουκάλια από σακούλα - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

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αστυνομία

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στις Συκιές Θεσσαλονίκης, όταν βόμβα μολότοφ εξερράγη στην οδό Μακεδονομάχων.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:45, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, δύο κουκουλοφόροι κινήθηκαν ύποπτα στην περιοχή λίγο πριν από την έκρηξη, με τον έναν να βγάζει μπουκάλια από σακούλα. Οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της Κρατικής Ασφάλειας, που ερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης και τυχόν σύνδεσή της με παλαιότερο παρόμοιο περιστατικό στην ίδια κατοικία, αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Θεσσαλονίκη μολότοφ Αστυνομία
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