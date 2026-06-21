Οι έρευνες των Αρχών για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά φαίνεται να οδηγούνται πλέον σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, με τα έως τώρα στοιχεία να ενισχύουν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας και να στρέφουν το ενδιαφέρον στον 43χρονο ενοικιαστή της γυναίκας.

Σύμφωνα με τη neakriti, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι το κίνητρο της επίθεσης ενδέχεται να συνδέεται με προσωπικούς λόγους και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε και σεξουαλικό υπόβαθρο. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται τόσο στον αποκλεισμό άλλων πιθανών σεναρίων όσο και σε ευρήματα που προέκυψαν από τις έρευνες στην κατοικία όπου φέρεται να βρέθηκε η 45χρονη λίγο πριν εξαφανιστεί.

Παράλληλα, οι Αρχές θεωρούν ότι μετά το έγκλημα ακολούθησε οργανωμένη προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος φέρεται να μετέφερε τη σορό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας το επαγγελματικό του όχημα, στο οποίο έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του σημείου όπου ενδέχεται να έχει μεταφερθεί η σορός της άτυχης γυναίκας.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα ο 43χρονος

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδευόμενος από πάνοπλους αστυνομικούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΚΡΗΤΗ TV, οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα Χανίων ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο άνδρας, ο οποίος παρέμενε άφαντος για μιάμιση ημέρα, συνελήφθη τελικά το βράδυ της Παρασκευής. Προς το παρόν, αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 43χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας φαίνεται πως ήταν το τελευταίο πρόσωπο που βρέθηκε με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της.

Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων θεωρούν ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία ενισχύουν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων έφεραν στο φως σοκαριστικά στοιχεία: κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στο πάτωμα αλλά και πάνω στην τηλεόραση του σπιτιού, φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί με το DNA της 45χρονης αγνοούμενης, ενώ την ίδια ώρα, οι αρχές αναμένουν με κομμένη την ανάσα τα αποτελέσματα από επιπλέον δείγματα αίματος που εντοπίστηκαν σε μια σφουγγαρίστρα, καθώς και στο επαγγελματικό βαν που χρησιμοποιούσε ο 43χρονος, στοιχεία που ενδέχεται να «κλειδώσουν» τις επόμενες κινήσεις της δικαιοσύνης.

Εάν από τα εργαστηριακά ευρήματα και την πορεία της έρευνας προκύψουν επαρκείς ενδείξεις, ακόμη και χωρίς ομολογία, οι δικαστικές Αρχές αναμένεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο έκδοσης εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της ολονύχτιας ανάκρισής του, ο ύποπτος κράτησε σκληρή στάση. Αρνείται κάθε εμπλοκή με την εξαφάνιση της σπιτονοικοκυράς του και ισχυρίζεται πως κρύφτηκε επειδή δεχόταν απειλές από το περιβάλλον της οικογένειας - ισχυρισμούς που ο αδελφός της 45χρονης απορρίπτει κατηγορηματικά.

Πηγή: skai.gr

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