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Βίντεο-σοκ στα Χανιά: Αυτοκίνητο συγκρούεται με ταξί και αναποδογυρίζει στη μέση του δρόμου

Καρέ-καρέ η σφοδρή σύγκρουση στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου – Ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός

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τροχαίο

Σοκάρει το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης ενός αυτοκινήτου με σταθμευμένα και με διερχόμενο ταξί το πρωί του Σαββάτου στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στα Χανιά.

Το αυτοκίνητο έχει κατεύθυνση προς την Ηρώων Πολυτεχνείου, όταν, υπό συνθήκες που εξετάζει η Τροχαία, χάνεται ο έλεγχος και πέφτει πάνω σε δύο παρκαρισμένα.

Εν συνεχεία, πέφτει σε διερχόμενο από την αντίθετη λωρίδα ταξί και αναποδογυρίζει.

Ο οδηγός καταφέρνει να βγει από το όχημα, ενώ λίγο αργότερα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μεταφέρει ελαφρά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο Χανίων.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: τροχαίο Κρήτη Χανιά
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