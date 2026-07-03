Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν υπολείμματα μονωτικής ταινίας σε έναν από τους εμπρηστικούς μηχανισμούς

Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα χέρια της αστυνομίας υπάρχουν υπολείμματα μονωτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών εμπρηστικών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια.

Οι Αρχές ελπίζουν πως στη μονωτική ταινία θα έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων.

Επίσης από την ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της διαδρομής είναι πιθανόν οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες - αναβάτες της μιας από τις μοτοσικλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπρηστικό μπαράζ.

Ένα τρίτο άτομο, που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα, φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος».

Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις.

Δημογλίδου: Υπάρχουν αποτελέσματα στην έρευνα - Δεν αποκλείεται να είναι πάνω από 3 οι δράστες

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως: «Υπάρχουν αποτελέσματα στην έρευνα. Η έρευνα έχει προχωρήσει και ήδη έχουν κάποιες διαπιστώσεις οι αστυνομικοί. Θα πρέπει να περιμένουμε και κάποια αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών».

Όπως τόνισε: «Υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών και ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία. Φυσικά οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν υλικό ώστε να φτάσουμε στην ταυτοποίηση των δραστών», ενώ επισήμανε πως «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες».

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου: «Από τους χρόνους που φαίνεται ότι μεσολάβησαν ανάμεσα σε κάθε επίθεση και την απόσταση που υπάρχει μεταξύ αυτών των σημείων, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι τα ίδια άτομα που έχουν δράσει και στα 3 σημεία. Άλλωστε έχουμε και κοινό εμπρηστικό μηχανισμό και στις 3 περιπτώσεις».

Σε ερώτηση για το εάν φαίνονται τα πρόσωπα των δραστών στα βίντεο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ., η εκπρόσωπος Τύπου αναφέρει πως «όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δράστες προφανώς και φροντίζουν να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους».

Για το εάν οι δράστες εκτιμάται πως συμμετείχαν και σε άλλες αντίστοιχες επιθέσεις στο παρελθόν, η κ. Δημογλίδου αναφέρει πως «αυτό θα το γνωρίζουμε όταν θα ταυτοποιηθούν αυτά τα άτομα. Αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι συμμετείχαν και άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν απασχολήσει ποτέ την Ελληνική Αστυνομία».

Τέλος, επισημαίνει πως δεν έχουν βρεθεί τα οχήματα των δραστών, δεν ξεκαθάρισε πόσα έχουν χρησιμοποιηθεί αλλά και ποια ακριβώς διαδρομή ακολουθήθηκε.



Πηγή: skai.gr

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