Στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η πορεία των ερευνών και ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών, αλλά και τυχόν ηθικών αυτουργών, των εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, υπόθεση που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολυτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος, Αφροδίτης Νέστορα.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και επικεντρώνονται τόσο στα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων όσο και στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο την ανασύνθεση των κινήσεων των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε υλικά που έχουν συλλεχθεί από τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, όπως κομμάτια μονωτικής ταινίας, τα οποία εξετάζονται για πιθανά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχει τεθεί μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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