Μετά την Ύδρα, επόμενος σταθμός των καλοκαιρινών διακοπών της Ρίτα Όρα ήταν η Μύκονος. Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια πέρασε λίγες ημέρες στο «Νησί των Ανέμων», απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μαζί με την παρέα της.

Η Ρίτα Όρα, που μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τα ταξίδια της με τους followers της, έδειξε για ακόμη μία φορά την αγάπη της για το ελληνικό καλοκαίρι. Μετά τις βόλτες στα σοκάκια της Ύδρας, τις εικόνες από το λιμάνι και τις χαλαρές στιγμές πάνω σε σκάφος, η τραγουδίστρια συνέχισε τις διακοπές της στη Μύκονο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί, η Ρίτα Όρα απόλαυσε βουτιές στα γαλάζια νερά, έκανε βόλτες με πολυτελές σκάφος και πέρασε χρόνο με τους φίλους της. Στο ταξίδι τη συνόδευαν πρόσωπα από τον στενό της κύκλο, μεταξύ των οποίων ο Βας Τζ. Μόργκαν και η Τζέιντ Ρέι Γουίλιαμς.

Η τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να γνωρίσει και τη νυχτερινή πλευρά της Μυκόνου, επιλέγοντας γνωστά στέκια του νησιού. Λίγο πριν αποχαιρετήσει το νησί, η Ρίτα Όρα μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της στα social media. Σε μία από τις αναρτήσεις της έγραψε πως χρειαζόταν ένα «soul refresh», γεμάτο ήλιο, μπικίνι και μουσική, δίνοντας στους θαυμαστές της μια γεύση από τις καλοκαιρινές της στιγμές στην Ελλάδα.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε χιλιάδες «likes» και σχόλια, με πολλούς followers να σχολιάζουν τις εικόνες από τις Κυκλάδες και τις εμφανίσεις της με καλοκαιρινά looks. Η Ρίτα Όρα πόζαρε πάνω σε σκάφος, έκανε ηλιοθεραπεία και μοιράστηκε στιγμές από τις βόλτες και τις εξορμήσεις της στη θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

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