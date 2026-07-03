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Παναθηναϊκός: Όσα έκανε ο Σλούκας στην… αγκαλιά του Ομπράντοβιτς

Κώστας Σλούκας και Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα συνεργαστούν ξανά μετά από αρκετά χρόνια, όπου συνυπήρξαν στη Φενέρ  

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Σλούκας

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το «τριφύλλι», αλλά και την αναβίωση μιας συνεργασίας που στο παρελθόν απέδωσε καρπούς. Για πρώτη φορά μετά την κοινή τους πορεία στη Φενερμπαχτσέ την πενταετία 2015-2020, ο Σέρβος τεχνικός και ο Κώστας Σλούκας θα ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά φορώντας τα πράσινα.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κώστας Σλούκας Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπάσκετ
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