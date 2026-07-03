Από την 25η Ιουνίου, τουλάχιστον, έχει συμφωνήσει ο Μπράνκο Μπάντιο με τον Παναθηναϊκό, όπως επιβεβαίωσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ σε συνέντευξή του στη Las Provincias, προσθέτοντας πως γνώριζε επίσης καιρό πριν για τη φυγή του Γιαν Μοντέρο για τον Ολυμπιακό.



«Το βράδυ της Πέμπτης 25, μετά τον εορτασμό του πρωταθλήματος με τους οπαδούς μας, ο Μπράξτον Κι μου είπε ότι θα υπέγραφε με τη Φενέρμπαχτσε και ο Μπράνκου Μπάντιο ότι θα υπέγραφε με τον Παναθηναϊκό. Είχα σχεδόν αποδεχτεί ότι ο Γιαν Μοντέρο δεν θα συνέχιζε μαζί μας. Ήταν μια τεράστια απώλεια, αλλά την είχα ήδη αποδεχτεί. Είχα επίσης σχεδόν αποδεχτεί ότι αν ο Σέρχιο Ντε Λαρέα επιλεγόταν στον πρώτο γύρο του ντραφτ του NBA, ήταν απίθανο να παίξει για τη Βαλένθια. Το είχα αποδεχτεί αυτό. Η ζωή συνεχίζεται και θα προσπαθούσαμε να τους αντικαταστήσουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε και ήδη δουλεύαμε πάνω σε αυτό με τον Λουίς Αρμπαλέχο. Όταν ο Μπάντιο και ο Κι μου είπαν ότι δεν δέχονταν τις προσφορές που τους έκανε η Βαλένθια Μπάσκετ και μερικές μέρες αργότερα, πριν πάρω την τελική μου απόφαση να πάω στη Ρεάλ, ένας άλλος παίκτης μου είπε ότι δεν πίστευε ότι θα συνέχιζε, ομολογώ ότι είχα μια στιγμή που αναρωτήθηκα πώς ήταν δυνατόν μια ομάδα που ήταν εκπληκτική, που πέρασα υπέροχα προπονώντας, πώς ήταν δυνατόν αυτοί οι παίκτες, με τους οποίους είχα επίσης πολύ καλή προσωπική και επαγγελματική χημεία, να μην συνέχιζαν. Ομολογώ ότι αυτό δεν με βοήθησε να πάρω την απόφαση. Ήταν μια μεγάλη επαγγελματική απογοήτευση να βλέπω ότι αυτοί οι παίκτες που εμπιστευόμουν δεν θα συνέχιζαν με τη Βαλένθια», ανέφερε ο Μαρτίνεθ.

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