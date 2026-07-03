Παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας

Την παραίτησή του ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας, Αλεξάντρου Μουντεάνου, εξέλιξη που οδηγεί, σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας, και στην παραίτηση ολόκληρης της κυβέρνησης.

Ο Μουντεάνου, ο οποίος είχε αναλάβει την πρωθυπουργία τον Νοέμβριο του 2025, δεν διευκρίνισε τους λόγους της απόφασής του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε:

«Σήμερα ολοκληρώνεται η θητεία μου ως πρωθυπουργός. Από τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα πλέον να ασκήσω τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τις αρχές και τις πεποιθήσεις μου, επέλεξα να παραιτηθώ».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το τι τον οδήγησε στην απόφαση αυτή, ενώ αναμένονται οι επόμενες πολιτικές κινήσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Η Μολδαβία είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώην σοβιετική δημοκρατία βρίσκεται ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρουμανία, η οποία είναι κράτος-μέλος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ.

Ο Μουντεάνου θα παραμείνει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός έως ότου διοριστεί ο διάδοχός του, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Μάγια Σάντου.

Η Σάντου είπε στους δημοσιογράφους ότι ο νέος πρωθυπουργός θα μπορούσε να διοριστεί «γρήγορα» και ότι θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τις κοινοβουλευτικές ομάδες την επόμενη εβδομάδα, προτού ορίσει υποψήφιο.

Πηγή: skai.gr

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