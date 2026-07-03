Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βρίσκεται δικογραφία στην οποία μοντέλο - επιχειρηματίας, πασίγνωστος τράπερ και Tiktoker φέρονται να διαφήμιζαν μέσω των σόσιαλ παράνομα ιστότοπους που διεξάγονται τυχερά παιχνίδια.



Εκμεταλλεύονταν βέβαια την υψηλή τους αναγνωσιμότητα, χωρίς όμως να έχουν πάρει άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Πηγή: skai.gr

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η αντίστροφη μέτρηση για τους διάσημους influencers ξεκίνησεπου έγινε στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ενώ από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε πως η παράνομη διαφήμιση έγινε τον Ιούλιο του 2025.Στην δικογραφία, που βρίσκεται ήδη στην εισαγγελία γίνεται αναφορά για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια, ενώ εκτός των τριών διάσημων αναφέρεται ακόμη ένα πρόσωπο συγγενής επιδραστή.Οι διαφημιζόμενοι ιστότοποι έχουν ενταχθεί στον οικείο κατάλογο (που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., όπου σύμφωνα με τον νόμο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτούς, καθόσον παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού.

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