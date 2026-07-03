Συνελήφθη ο οδηγός του γερανοφόρου που προκάλεσε υλικές ζημιές, όταν κινούμενος χθες το απόγευμα στην εσωτερική Περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, προσέκρουσε με τη δαγκάνα του οχήματός του σε σιδερένια δοκάρια προστασίας του δαπέδου της γέφυρας Πανοράματος.

Αποτέλεσμα ήταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, να πέσουν τα δοκάρια στο οδόστρωμα και να προκληθούν ζημιές σε δύο αυτοκίνητα. Ο 29χρονος φέρεται να εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος και εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Πυλαίας.

Από το τροχαίο προκλήθηκε κυκλοφοριακό έμφραγμα, καθώς η Τροχαία έκλεισε τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο σημείο μέχρι να απομακρυνθούν τα υλικά και τα αυτοκίνητα από το οδόστρωμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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