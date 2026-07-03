Συρία: 9 νεκροί, 20 τραυματίες από την έκρηξη σε καφέ στη Δαμασκό

Έκρηξη βόμβας σε καφέ στο κέντρο της Δαμασκού την Πέμπτη στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 20, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας. Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης.

Η κρατική τηλεόραση της Συρίας μετέδωσε ότι εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε καφέ, κοντά στο Μέγαρο Δικαιοσύνης, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι οι προκαταρκτικές έρευνες έδειξαν πως η έκρηξη προκλήθηκε από πρόχειρα κατασκευασμένο εκρηκτικό μηχανισμό, βάρους περίπου ενός κιλού, ο οποίος περιείχε μεταλλικά θραύσματα, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές στο σημείο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τραυματίες και αίματα στο πάτωμα ενός καφέ, το οποίο φέρεται να ήταν το σημείο της έκρηξης. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το υλικό.

Η επίθεση συνιστά μια ακόμη πρόκληση ασφαλείας για τη συριακή κυβέρνηση του προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα, ο οποίος ανέλαβε τον έλεγχο μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024. Η ανατροπή του Άσαντ ουσιαστικά έβαλε τέλος σε περισσότερα από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Η Δαμασκός έχει γίνει μάρτυρας αρκετών περιστατικών ασφαλείας έκτοτε, μεταξύ των οποίων και έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου που σκότωσε έναν Σύρο στρατιώτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 18 ανθρώπους έξω από το υπουργείο Άμυνας τον Μάιο.

Αν και καμία οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη της Πέμπτης, το Ισλαμικό Κράτος έχει επιδιώξει να εκμεταλλευτεί το κενό ασφαλείας που δημιουργήθηκε από την ανατροπή του Άσαντ, επανενεργοποιώντας πυρήνες εν υπνώσει, στρατολογώντας μαχητές και μετακινώντας όπλα, καθώς η νέα κυβέρνηση επεκτείνει την εξουσία της σε όλη τη χώρα, είχαν δηλώσει αξιωματούχοι ασφαλείας.

Η τζιχαντιστική οργάνωση ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος αυτό που περιέγραψε ως νέα φάση επιχειρήσεων κατά της κυβέρνησης του Σάρα.

Η οργάνωση είναι πολύ πιο αδύναμη από την περίοδο κατά την οποία έλεγχε μεγάλες περιοχές της Συρίας και του Ιράκ, πριν από την κατάρρευση του αυτοαποκαλούμενου χαλιφάτου της το 2019. Παραμένει, ωστόσο, ικανή να πραγματοποιεί φονικές επιθέσεις τύπου ανταρτοπόλεμου και θεωρείται από Σύρους, Ιρακινούς και δυτικούς αξιωματούχους μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη μετάβαση της Συρίας.

Στους άλλους αντιπάλους του Σάρα περιλαμβάνονται αξιωματικοί και στρατιώτες της εποχής Άσαντ. Το 2025, η Συρία συγκλονίστηκε από συγκρούσεις ανάμεσα στις νέες κυβερνητικές δυνάμεις και αντάρτες της αλαουιτικής μειονότητας της Συρίας και, χωριστά, ανάμεσα σε κυβερνητικές δυνάμεις και Δρούζους ενόπλους.



Πηγή: skai.gr

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