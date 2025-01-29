Την ενοχή τριών ατόμων που κατηγορούνται ότι είχαν την ευθύνη για τη λειτουργία ενός άτυπου γηροκομείου στον Λιθότοπο Σερρών, όπου διαβιούσαν - κάτω από άθλιες συνθήκες - ηλικιωμένοι και άτομα με κινητικά προβλήματα, προτείνει η εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάζεται η υπόθεση η οποία αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Η δίκη διεκόπη για την επόμενη εβδομάδα οπότε αναμένεται η ετυμηγορία των δικαστών.

Ανάμεσα σε αυτούς για τους οποίους η εισαγγελική λειτουργός προτείνει την ενοχή τους είναι ο φερόμενος ιδιοκτήτης του «γηροκομείου», η σύντροφός του που φέρεται ως διευθύντρια και ο φερόμενος διαχειριστής του. Οι δύο πρώτοι κρατούνται προσωρινά, ενώ ο τρίτος διαφεύγει και δικάζεται ερήμην. Η εισαγγελέας ζητεί να κηρυχθούν ένοχοι για τις πράξεις της διακίνησης ναρκωτικών (χάπια), της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος και της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (Covid-19).

Στο εδώλιο του ίδιου δικαστηρίου παραπέμφθηκαν να δικαστούν - επίσης - δύο γιατροί και δύο ιδιοκτήτες γραφείων τελετών, με την εισαγγελέα να προτείνει την αθώωσή τους για τις πράξεις της έκδοσης ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης και της υπόθαλψης εγκληματία (κατά περίπτωση).

Στις απολογίες τους οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι αποποιήθηκαν των ποινικών τους ευθυνών και "στοχοποίησαν" τον συγκατηγορούμενό τους που παραμένει άφαντος. Από την πλευρά τους, οι γιατροί αρνήθηκαν τις κατηγορίες τονίζοντας ότι δεν είχαν καμία σχέση με τη λειτουργία του χώρου όπου φιλοξενούνταν οι ηλικιωμένοι.

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα, όταν εντοπίστηκε μία ηλικιωμένη να περιπλανιέται στους δρόμους του Λιθότοπου (χωριό του δήμου Ηράκλειας Σερρών). Αστυνομικοί έφτασαν στο οίκημα όπου διέμενε η γυναίκα, ενώ στο ίδιο σημείο εντοπίστηκαν άλλα εννέα άτομα, είτε ηλικιωμένα είτε με κινητικά προβλήματα. Με μέριμνα των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών της περιοχής είχαν διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για την περίθαλψή τους.

Κατά την αστυνομική έφοδο στο οίκημα, μια 84χρονη είχε εντοπιστεί δεμένη σε κρεβάτι με ιμάντα και λουκέτο, στον αστράγαλο, ενώ όλοι οι τρόφιμοι ήταν σε κατάσταση αποδιοργάνωσης και αποπροσανατολισμού, κάποιοι δε εξ αυτών είχαν εμφανή σημάδια υποσιτισμού και αφυδάτωσης, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

