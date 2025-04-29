Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή νταλίκας που κουβαλούσε ντομάτες, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στα Χανιά.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 8 όταν ο οδηγός του ογκώδους οχήματος έχασε τον έλεγχο, εξ αιτίας μετατόπισης φορτίου ενώ κινούνταν από Παλαιόχωρα, ανάμεσα σε Κακόπετρο και Δρομόνερο.

Όπως γράφει το zarpanews o οδηγός κατευθύνονταν στο λιμάνι της Σούδας, για να μεταφέρει το φορτίο.

Ευτυχώς από το ατύχημα, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, αλλά φέρει μόνο γρατζουνιές στο πρόσωπο.

Πηγή: skai.gr

