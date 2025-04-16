Συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες χθες (15-4-2025) 27χρονος τουρκικής καταγωγής, οδηγός οχήματος, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος και στέρηση ικανότητας οδήγησης (στέρηση ευρωπαϊκής άδειας ικανότητας οδήγησης).

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έκαναν περιπολία, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 27χρονο, που ενεργούσε επικίνδυνους ελιγμούς στη Λ. Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών ο 27χρονος ανέπτυξε ταχύτητα, παραβιάζοντας διαδοχικά κόκκινους σηματοδότες, ενώ οι αστυνομικοί ακολουθούσαν από απόσταση ασφαλείας χρησιμοποιώντας ηχητικά και φωτεινά σήματα.

Παράλληλα, ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων ακινητοποιήθηκε το όχημα στην περιοχή του Παγκρατίου.

Σε έλεγχο με συσκευή αλκοολομέτρησης διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 0.68 mg/l.

Σημειώνεται πως ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

