Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον Λογγό Φθιώτιδας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλούσε οικισμό και έκαιγε νότια σε απόσταση από το Λογγό.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση πλησίον της περιοχής Λόγγος Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 16, 2025
