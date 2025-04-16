Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον Λογγό Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλούσε οικισμό και έκαιγε νότια σε απόσταση από το Λογγό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση πλησίον της περιοχής Λόγγος Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 16, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.