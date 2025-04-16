Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον Λογγό - «Σηκώθηκε» ελικόπτερο

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ

UPDATE: 16:15
Πυροσβεστική

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον Λογγό Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλούσε οικισμό και έκαιγε νότια σε απόσταση από το Λογγό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Φθιώτιδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark