Σε 133 άτομα, από τα οποία τα 126 ήταν ανήλικοι, έγινε έλεγχος κατά τη διάρκεια ειδικής επιχειρησιακής δράσης για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, χθες σε περιοχές του δήμου Κορδελιού- Ευόσμου. Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Η επιχειρησιακή δράση σχεδιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Ασφάλειας, Αστυνομίας, 'Αμεσης Δράσης και Αλλοδαπών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας. Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής εγκληματικότητας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

