Σε ηλικία 97 ετών έφυγε από τη ζωή η Αθηνά Μαρτίνου. Όπως έγινε γνωστό η γνωστή εφοπλίστρια άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή (11.10.2024).

Η Αθηνά Μαρτίνου, που έμεινε γνωστή με το όνομα «Νουνού», ήταν μια από τους πρωτοπόρους της ναυτιλίας, ενώ η εφοπλίστρια πάντα κρατούσε χαμηλούς τόνους. Ίδρυσε τον ναυτιλιακό κολοσσό, Thenamaris Ships Management.

Το 1971 αποφάσισε να ασχοληθεί με τη διαχείριση των πλοίων της οικογένειάς της και μαζί με τους γιούς της Θανάση, Ντίνο και Ανδρέα, ίδρυσαν την εταιρεία Thenamaris Ships Management, κατορθώνοντας το 1975 να φτάσει τον στόλο της στα 36 πλοία.

Το 1991, η Αθηνά παρέδωσε τα ηνία στα παιδιά της. Ο Θανάσης Μαρτίνος αποχώρησε από την εταιρεία, για να δημιουργήσει την Eastern Mediterranean Maritime.

Το 1997, ακολούθησε ο Ανδρέας τη δική του ρότα, και προχώρησε στην ίδρυση της ναυτιλιακής Minerva Marine, αφήνοντας στο τιμόνι της μητρικής εταιρείας Thenamaris τον Ντίνο. Στη Minerva πλέον έχει αναλάβει ο γιός του Ανδρέα, ο Ανδρεάς junior και στη Thenamaris ο Νικόλας Μαρτίνος, γιός του Ντίνου.

H ίδια λάτρεψε τη θάλασσα και τα πλοία και ασχολήθηκε για περισσότερα από 58 χρόνια με τη διαχείριση πλοίων.

Σε μια αφήγηση της, για το πώς ερωτεύτηκε τη θάλασσα, είπε: «Είμαι Κεφαλλονίτισσα, αλλά ρόλο για την αγάπη μου για τη θάλασσα έπαιξε ότι γεννήθηκα στη Γλυφάδα και έβλεπα τα πλοία να περνάνε και έλεγα στις φίλες μου: «Κι εμείς θα κάνουμε βαπόρια» και το κάναμε. Είχαμε μανία με αυτό και το κάναμε και έκανε βαπόρια όλη η οικογένεια».

«Σε αυτή την προσπάθεια, δεν ήμουν μόνη μου. Κοντά μου ήταν από την πρώτη στιγμή ο άνδρας μου, αλλά κυρίως ήταν ο γιος μου Θανάσης, ο οποίος από δεκατεσσάρων ετών έκανε στατιστικές και έγραφε πόσο πλήρωμα, τι χρειάζεται ένα πλοίο. Ο άνδρας μου, ο Ιωάννης Μαρτίνος, αγαπούσε τη θάλασσα. Ο Θανάσης, από την πρώτη συζήτηση ήταν ενεργό μέρος σε αυτή την προσπάθεια. Δεν ήμουν η κινητήριος δύναμη, αλλά ήμουν ο άνθρωπος που μπορούσε να τα κάνει τα δύσκολα, εύκολα. Όταν θέλεις κάτι, μπορείς να το κάνεις», είχε αναφέρει ακόμα.

Το Ίδρυμα

Το Ίδρυμα Αθηνάς Ι Μαρτίνου, σκιαγραφεί την προσωπικότητα της σπουδαίας γυναίκας. «Αφετηρία για τη δημιουργία του Ιδρύματος, το πάθος της Αθηνάς Ι. Μαρτίνου για τη θάλασσα και προορισμός η προσφορά στην κοινωνία, αυτή που δραστηριοποιείται γύρω από τη θάλασσα και νιώθει στις φλέβες της την καθημερινή της παρουσία», αναφέρει χαρακτηριστικά ενώ προσθέτει:

«Ακόμα και σήμερα, είναι η αγάπη για την ίδια τη ζωή που την καθορίζει. Η ίδια, όπως χαρακτηριστικά λέει, είναι «σαν τη θάλασσα, γένους θηλυκού». Όλη η στάση της απέναντι στη ζωή, είναι όπως και απέναντι στη θάλασσα. Αγάπη και πάθος, σεβασμός και αφοσίωση. Για αυτό αποδέχεται τη ζωή με όλες τις πλευρές της, είτε ήρεμη και γαλήνια, είτε ταραγμένη και τρικυμιώδη. Γιατί η Αθηνά Ι. Μαρτίνου, σαν τη θάλασσα, δεν είναι ποτέ στατική. Τολμηρή και φιλόδοξη, εργατική και επίμονη, διακριτική και χαμηλών τόνων, είναι η Νουνού της ελληνικής ναυτιλίας."

Η κηδεία της Αθηνάς (Νουνού) Μαρτίνου θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, στη 1 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης σε κλειστό οικογενειακό κύκλο

