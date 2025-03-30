Θεσσαλονίκη :Έκλεβαν οχήματα και παραποιούσαν τα στοιχεία κυκλοφορίας

Δικογραφία σε βάρος οχτώ ατόμων (τριών αντρών και πέντε γυναικών) σχηματίστηκε μετά από εξιχνίαση τεσσάρων κλοπών οχημάτων, που έγιναν την τελευταία διετία σε περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από έρευνα της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, διαπιστώθηκε ότι οι δύο άνδρες και οι δύο γυναίκες, αφαίρεσαν από περιοχές της Αττικής συνολικά τέσσερα οχήματα και στη συνέχεια παραποίησαν τα στοιχεία κυκλοφορίας τους, τοποθετώντας αριθμό πλαισίου και πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων ίδιου τύπου και μοντέλου, τα οποία έφεραν εκτεταμένες υλικές ζημιές και είχαν προηγουμένως προμηθευτεί.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι τρεις γυναίκες και ένας άνδρας προμηθεύτηκαν τα παραποιημένα-κλεμμένα οχήματα, σε τιμή χαμηλότερη της εμπορικής τους αξίας.

Τα οχήματα εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής, της πλαστογραφίας και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: skai.gr

