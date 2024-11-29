Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες την Τετάρτη (27/11) κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και επισταμένων ερευνών από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής στην Βάρη, 37χρονος ρωσικής καταγωγής, διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Ρωσίας για διακεκριμένη κλοπή.

Ειδικότερα ο 37χρονος, το έτος 2011 και ενεργώντας από κοινού με έτερους συνεργούς, διοχέτευσε κακόβουλο λογισμικό στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να αποκτήσει πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών και να πραγματοποιήσει αναλήψεις χρημάτων.

Από την εγκληματική του δράση ο 37χρονος υπολογίζεται ότι αποκόμισε χρηματικό όφελος άνω των -6- εκατομμυρίων Ρουβλιών Ρωσίας (53.423,76 ευρώ).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

