Με το «καλημέρα» παρουσιάστηκε πρόβλημα στο Μετρό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον σταθμό «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», στην αφετηρία δηλαδή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση και όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Χρήστος Χατζημίσης, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις ράγες ανάμεσα στους σταθμούς «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» και «Πλατεία Δημοκρατίας», χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη.

Τελικά, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και ο συρμός λειτουργεί κανονικά.

Πηγή: skai.gr

