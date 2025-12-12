ΟΣΥ: Μέχρι 17 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τις 300 νέες θέσεις οδηγών

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 300 νέες μόνιμες θέσεις οδηγών στην ΟΣΥ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του προσωπικού και της αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας: proslipseis.osy.gr.

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων λήγει στις 17 Δεκεμβρίου 2025.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε η αίτησή τους να είναι σωστά συμπληρωμένη και όλα τα δικαιολογητικά να αναρτηθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η πλήρης προκήρυξη, με αναλυτικές πληροφορίες για τα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, είναι διαθέσιμη εδώ.

