Λαμία: Άνοιξαν τους παράδρομους στον Μπράλο - Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία

Απέσυραν πριν από λίγο τα τρακτέρ τους από το βοηθητικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο οι αγρότες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι στον κόμβο του Μπράλου. Μετά την άρση του αποκλεισμού τα οχήματα έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν και πάλι μέσω παρακαμπτήριων διαδρομών από τη Λαμία προς Αθήνα και αντίστροφα.

Με την άρση του αποκλεισμού, η κυκλοφορία άρχισε σταδιακά να αποκαθίσταται, ωστόσο έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές αυτοκινήτων σε κάθε κατεύθυνση. Η τροχαία βρίσκεται επί ποδός, για να διευκολύνει την διέλευση των οχημάτων μέσα από κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου και κυρίως μέσω του βοηθητικού δρόμου, σε ένα τμήμα περίπου 20 χιλιομέτρων από τη Λαμία έως τον Μώλο.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η κυκλοφορία θα ομαλοποιηθεί σταδιακά μέσα στις επόμενες ώρες.

Πηγή: skai.gr

