Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών αισθητικής στη Θεσσαλονίκη καταγγέλθηκαν από 19χρονο πελάτη για ανάρμοστες πράξεις - Τι συνέβη

Σύλληψη

Δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών αισθητικής στη Θεσσαλονίκη καταγγέλθηκαν από 19χρονο πελάτη για ανάρμοστες πράξεις.

Η καταγγελία του νεαρού, με καταγωγή από την Ουκρανία, κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, με αποτέλεσμα να συλληφθούν - χθες το μεσημέρι - οι δύο εργαζόμενοι, 41 και 38 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη σεξουαλική παρενόχληση σύλληψη
