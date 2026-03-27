Για γενετήσιες πράξεις σε βάρος τριών ανήλικων κοριτσιών, τα οποία προσέγγιζε προσφέροντάς τους ναρκωτικά ή αλκοόλ, κατηγορείται 23χρονος, όπως προέκυψε από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, την οποία προκάλεσε καταγγελία.

Πρόκειται για άνδρα, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, εναντίον του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που σχετίζονται με γενετήσιες πράξεις, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και προστασίας ανηλίκων από αλκοόλ και καπνό.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ο 23χρονος φέρεται να προσέγγισε τα ανήλικα θύματα (13 και 14 ετών) σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα κατά το προηγούμενο έτος (2025), προσφέροντας είτε αλκοόλ είτε ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια φέρεται να προέβαινε σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος τους.

Παράλληλα, φαίνεται να προέκυψε η εμπλοκή του και σε διάθεση ναρκωτικών ουσιών σε τρία ανήλικα αγόρια, έναντι αμοιβής.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται έπειτα από καταγγελία ανήλικου ατόμου από την παρέα των φερόμενων ως θυμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στις αρχές Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 23χρονου κατά την οποία εντοπίστηκαν ναρκωτικά και συγκεκριμένα δισκία και MDMA.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

