Θεσσαλονίκη: Δωρεάν οι μετακινήσεις με το μετρό, σήμερα και αύριο

Συνεχίζονται οι δωρεάν μετακινήσεις με το μετρό της Θεσσαλονίκης, σήμερα Κυριακή 5 Ιανουαρίου και αύριο Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανείων, καθώς είναι αυξημένη η επιβατική κίνηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό και της ΤΗΕΜΑ, «λόγω της αποδεδειγμένα αυξημένης επιβατικής κίνησης κατά τη διάρκεια των αργιών και εορτών παρατείνεται σήμερα Κυριακή 5/1/2025 και αύριο 6/1/2025, ημέρα των Θεοφανίων, η ελεύθερη πρόσβαση του επιβατικού κοινού στο Μετρό Θεσσαλονίκης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.