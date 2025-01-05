Λογαριασμός
Δωρεάν οι μετακινήσεις με το μετρό, σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό και της ΤΗΕΜΑ, η ελεύθερη πρόσβαση παρατείνεται λόγω της αποδεδειγμένα αυξημένης επιβατικής κίνησης

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν οι μετακινήσεις με το μετρό, σήμερα και αύριο

Συνεχίζονται οι δωρεάν μετακινήσεις με το μετρό της Θεσσαλονίκης, σήμερα Κυριακή 5 Ιανουαρίου και αύριο Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανείων, καθώς είναι αυξημένη η επιβατική κίνηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό και της ΤΗΕΜΑ, «λόγω της αποδεδειγμένα αυξημένης επιβατικής κίνησης κατά τη διάρκεια των αργιών και εορτών παρατείνεται σήμερα Κυριακή 5/1/2025 και αύριο 6/1/2025, ημέρα των Θεοφανίων, η ελεύθερη πρόσβαση του επιβατικού κοινού στο Μετρό Θεσσαλονίκης».

