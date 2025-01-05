Λογαριασμός
Καραμανλής για θάνατο Σημίτη: Διατηρώ στη μνήμη μου τις κοινοβουλευτικές αντιπαραθέσεις μας - Δεν υπερέβησαν τα όρια της πολιτικής ευπρέπειας

Συλληπητήρια στους οικείους του Κώστα Σημίτη εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής 

«Ο Κώστας Σημίτης, στη μακρά διαδρομή του, επηρέασε σημαντικά την πορεία και την πολιτική ζωή του τόπου. Διατηρώ στη μνήμη μου ιδίως τις κοινοβουλευτικές αντιπαραθέσεις μας, οι οποίες ακόμη και σε φάσεις έντασης δεν υπερέβησαν τα όρια της πολιτικής ευπρέπειας. Στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για την απώλεια του Κώστα Σημίτη.

