Ιθάκη: Κάθε καλοκαίρι οι εκπαιδευτικοί μένουν «άστεγοι»

Στην Ιθάκη, όπως και σε πολλά μικρά τουριστικά νησιά, η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών για μόνιμη διαμονή οδηγεί κάθε χρόνο σε σημαντικά κενά σε σχολεία και δομές υγείας.

Η μετατροπή μεγάλου αριθμού κατοικιών σε τουριστικά καταλύματα καθιστά σχεδόν αδύνατη την εύρεση στέγης για εκπαιδευτικούς και γιατρούς που επιθυμούν να εργαστούν στο νησί.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο έρχεται μια σημαντική πρωτοβουλία: ένα ιστορικό κτίριο της Ιθάκης, το οποίο παλαιότερα λειτουργούσε ως οικοτροφείο και για χρόνια παρέμενε εγκαταλελειμμένο, αναμένεται να μετατραπεί σε χώρο φιλοξενίας δημοσίων υπαλλήλων, προσδοκώντας να δώσει λύση στο αδιέξοδο.

Στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, μίλησαν εκπαιδευτικοί που ταλαιπωρήθηκαν για να βρουν σπίτι, αλλά και ο Δήμαρχος Ιθάκης για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.

Πηγή: skai.gr

