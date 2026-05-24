Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 21χρονου για απάτη με πρόσχημα ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Δικογραφία σε βάρος 21χρονου ημεδαπού για υπόθεση απάτης σχημάτισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 21χρονος το απόγευμα της 22ας Μαΐου επικοινώνησε τηλεφωνικά με 56χρονο άνδρα και, με το πρόσχημα της υπογραφής ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την οικία και τα κοσμήματα που κατείχε, κατάφερε να τον πείσει να τοποθετήσει σε σακούλα έξι χρυσές λίρες και πλήθος χρυσαφικών και να τα αφήσει έξω από το σπίτι του.

Στη συνέχεια, ο δράστης φέρεται να παρέλαβε τη σακούλα, να επιβιβάστηκε σε όχημα και να διέφυγε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

