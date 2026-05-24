Αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων η λειτουργία του σταθμού του ΗΣΑΠ «Φάληρο» σήμερα Κυριακή 24/05 από τις 17:00 – οι υπόλοιποι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, σήμερα Κυριακή 24/05, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ και στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four, ο σταθμός «Φάληρο» από τις 17:00 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς τον σταθμό «Ειρήνη», με ειδικά δρομολόγια, χωρίς στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται από τον σταθμό «Φάληρο» κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό.

Πηγή: skai.gr

