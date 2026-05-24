Ζαχάρω: Τραγωδία με έναν 29χρονο νεκρό - «Καρφώθηκε» με το αυτοκίνητό του σε νταλίκα

Ένας 29χρονος βρήκε τραγικό θάνατο το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Ζαχάρως.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, υπό συνθήκες που ερευνώνται από την Τροχαία Πύργου, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός του επήλθε ακαριαία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6:30 το πρωί και ο 29χρονος ερχόταν από την πλευρά της Κυπαρισσίας προς Ζαχάρω.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του οχήματος που είχε σφηνώσει πίσω από τη νταλίκα.

Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα και ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση του 29χρονου οδηγού, ο οποίος δυστυχώς ήταν νεκρός.

