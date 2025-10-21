Δέντρο ξεριζώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, καταπλακώνοντας σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο υπέστη υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5.45 τα ξημερώματα, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη (με Τσιαπάνου) στην Άνω Τούμπα, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Στο σημείο κλήθηκαν τόσο η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου όσο και η Αστυνομία για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Πηγή: skai.gr

