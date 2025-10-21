Σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσιομάρτυρος Ευκράτους, Αγίας Ούρσουλας, Ιερομάρτυρος Σωκράτους πρεσβυτέρου εν Αγκύρα, Ανακομιδή τιμίου Λειψάνου Οσίου Χριστοδούλου εν Πάτμω.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς, Ευκρατία, Ευκρατούλα, Ούρσουλα, Ορσαλία, Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία, Χριστόδουλος, Χριστοδούλη.

Ανατολή ήλιου: 07:39 - Δύση ήλιου: 18:39 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες

Σελήνη 29.4 ημερών

Πηγή: skai.gr

