Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανοδικό ρεύμα της Κηφισού από το Αιγάλεω προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στη λεωφόρο Σχιστού με 2,5 χιλιόμετρα αναμονής, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς Βύρωνα και στις λεωφόρους Φυλής και Παπάγου στο Καματερό.

Αρκετές καθυστερήσεις υπάρχουν και από το ύψος της γέφυρας Μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ.

Πυκνώνει σταδιακά η κίνηση στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου - Βασιλίσσης Σοφίας, στην Κηφισίας και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων τόσο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής όσο και κατά μήκος του Χολαργού.

