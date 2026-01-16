Η μητέρα της 24χρονης που παρέσυρε 15 οχήματα με το ΙΧ της στη Θεσσαλονίκη και προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές, σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους αρνήθηκε πως η κόρη της ήταν μεθυσμένη και ισχυρίστηκε πως της κόλλησε το γκάζι.

Αναλυτικά ανέφερε πως: «Η κόρη μου είχε βγει έξω μαζί με τρεις φίλες της, όπως όλα τα παιδιά όλη η νεολαία. Δεν ήταν μεθυσμένη όπως λένε, είχε πιει ποσότητα ίσα με δύο μπύρες. Ήταν η κακιά στιγμή. Η κόρη μου ισχυρίζεται ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να το ελέγξει. Αυτό θα φανεί και από την πραγματογνωμοσύνη».

«Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Η κόρη μου και οι φίλες της τρόμαξαν πολύ, όμως ευτυχώς όλες είναι εντάξει και δεν υπήρξαν θύματα», τόνισε η μητέρα της κοπέλας, στην οποία η εισαγγελέας άσκησε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 24χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και γι’ αυτό της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Πηγή: skai.gr

