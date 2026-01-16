Η μητέρα της 24χρονης που παρέσυρε 15 οχήματα με το ΙΧ της στη Θεσσαλονίκη και προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές, σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους αρνήθηκε πως η κόρη της ήταν μεθυσμένη και ισχυρίστηκε πως της κόλλησε το γκάζι.
Αναλυτικά ανέφερε πως: «Η κόρη μου είχε βγει έξω μαζί με τρεις φίλες της, όπως όλα τα παιδιά όλη η νεολαία. Δεν ήταν μεθυσμένη όπως λένε, είχε πιει ποσότητα ίσα με δύο μπύρες. Ήταν η κακιά στιγμή. Η κόρη μου ισχυρίζεται ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να το ελέγξει. Αυτό θα φανεί και από την πραγματογνωμοσύνη».
«Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Η κόρη μου και οι φίλες της τρόμαξαν πολύ, όμως ευτυχώς όλες είναι εντάξει και δεν υπήρξαν θύματα», τόνισε η μητέρα της κοπέλας, στην οποία η εισαγγελέας άσκησε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σε βαθμό πλημμελήματος.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η 24χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και γι’ αυτό της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.