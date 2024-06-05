Λογαριασμός
Λάρισα: Καρχαριοειδές εντοπίστηκε στον Αγιόκαμπο σε απόσταση αναπνοής από την παραλία - Δείτε φωτογραφίες

Επισκέπτες των παραλίων την ώρα που έκαναν το μπάνιο τους, είδαν ξαφνικά μπροστά τους μέσα στη θάλασσα και σε απόσταση αναπνοής από την ακρογιαλιά, ένα καρχαριοειδές να κάνει… βόλτα

Λάρισα

Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το απόγευμα της Τέταρτης στον Αγιόκαμπο Λάρισας, ανάμεσα στους λουόμενους, καθώς εθεάθη καρχαριοειδές.

Επισκέπτες των παραλίων την ώρα που έκαναν το μπάνιο τους, είδαν ξαφνικά μπροστά τους μέσα στη θάλασσα και σε απόσταση αναπνοής από την ακρογιαλιά, ένα καρχαριοειδές να κάνει… βόλτα, σχίζοντας τα ήρεμα νερά.

Το θέαμα προκάλεσε δέος αλλά και φόβο στους παραβρισκόμενους.

Πηγή: onlarissa.gr

