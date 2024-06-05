Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές καθώς άντρας εντοπίστηκε δολοφονημένος στο σπίτι του στον Διόνυσο.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες το θύμα ο οποίος είναι αλλοδαπός γύρω στα 40, εντόπισε άντρας ο οποίος είχε επαγγελματική σχέση μαζί του. Αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές όπου έφτασαν στο ισόγειο σπίτι στην οδό Ροδοπόλεως.Το θύμα φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Πηγή: skai.gr

