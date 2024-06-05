Λογαριασμός
Συναγερμός στον Διόνυσο: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μέσα στο σπίτι του

Το θύμα φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο

Αστυνομία

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές καθώς άντρας εντοπίστηκε δολοφονημένος στο σπίτι του στον Διόνυσο.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες το θύμα ο οποίος είναι αλλοδαπός γύρω στα 40, εντόπισε άντρας ο οποίος είχε επαγγελματική σχέση μαζί του. Αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές όπου έφτασαν στο ισόγειο σπίτι στην οδό Ροδοπόλεως.Το θύμα φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

