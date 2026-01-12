Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι δήμαρχοι Σερβίων, Αριστοτέλη και Πολυγύρου αποφάσισαν την καθυστέρηση του πρώτου κουδουνιού στα σχολεία λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

Tην απόφαση να χτυπήσει αργότερα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία πήραν οι δήμαρχοι Σερβίων, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

Στον δήμο Σερβίων Κοζάνης όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα αρχίσουν τα μαθήματά τους στις 9:15 το πρωί δηλαδή με καθυστέρηση μίας ώρας.

Οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί Σταθμοί του δήμου θα λειτουργήσουν χωρίς καμία μεταβολή στο ωράριό τους.

Στον δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε Πολύγυρο, Βραστά, Ταξιάρχη και σε όλα τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων, θα ανοίξουν στις 9:00 το πρωί.

Στον δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής, στις Κοινότητες Αρναία , Στανό , Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Βαρβάρα, Μεγάλη Παναγία, Σταγειρα και Στρατονικη οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μια ώρα αργότερα από το καθιερωμένο ωράριο.

