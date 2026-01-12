Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα στα Χανιά που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές μοτοσικλετών, με 10 μέλη (7 ανήλικοι).

Η ομάδα, ηλικίας 16 έως 19 ετών, διέπραξε 27 κλοπές μοτοσικλετών από 18.11.2025 έως 10.01.2026 σε διάφορες περιοχές των Χανίων.

Κατά τη σύλληψη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και μία μάσκα τύπου «fullface».

Μία εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές μοτοσικλετών στα Χανιά εξαρθρώθηκε απ' την αστυνομία.

Δέκα μέλη της ομάδας συνελήφθησαν, εκ των οποίων οι 7 ήταν ανήλικοι, ενώ στην δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Από τους αστυνομικούς εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών και τα δέκα μέλη της ομάδας-συμμορίας είναι ηλικίας από 16 έως 19 ετών (9 ημεδαποί και αλλοδαπός) σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας από άτομα που οργανώθηκαν για να διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την περιφερειακή διεύθυνση Χανίων της ΕΛ.ΑΣ, «προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα και εμπεριστατωμένη προανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, κατά το χρονικό διάστημα από 18.11.2025 έως 10.01.2026, έχοντας συστήσει εγκληματική ομάδα-συμμορία, με διαρκή δράση και με διαφορετική κατά περίπτωση σύνθεση, νυχτερινές ώρες, διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές μοτοσικλετών από διάφορες περιοχές των Χανίων. Ειδικότερα, αφού εντόπιζαν τα δίκυκλα, κατόπτευαν τους χώρους όπου αυτά φυλάσσονταν και παρακάμπτοντας τα διάφορα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, τα αφαιρούσαν».

Από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, βραδινές ώρες της 10.01.2026 εντοπίστηκαν τέσσερις από τους συλληφθέντες, κατά το χρόνο που αφαίρεσαν δίκυκλη μοτοσυκλέτα και συνελήφθησαν, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι. Όπως προέκυψε από την μέχρι στιγμής διενεργούμενη έρευνα, είχαν αφαιρέσει 27 μοτοσικλέτες, εκ των οποίων βρέθηκαν οι 25, οι οποίες και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και μία μάσκα τύπου «fullface.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

