Ληστεία σε βάρος 97χρονης στα Καμίνια: Τρεις δράστες συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω τρία άτομα που λήστεψαν οικία στα Καμίνια, όπου απειλώντας με λοστό αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα από 97χρονη και την 59χρονη κόρη της.

Οι δράστες, ένας 28χρονος ημεδαπός και δύο αλλοδαποί ηλικίας 29 και 18 ετών, εισήλθαν στο σπίτι φορώντας κουκούλες full-face.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από πεζή καταδίωξη από αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης, που κινητοποιήθηκαν άμεσα με τέσσερα περιπολικά με σήμα από το Κέντρο.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται τρία άτομα που τα ξημερώματα του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου 2026 εισέβαλαν σε σπίτι στα Καμίνια και λήστεψαν μια 97χρονη γυναίκα και την 59χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες –ένας 28χρονος ημεδαπός και δύο αλλοδαποί ηλικίας 29 και 18 ετών– μπήκαν στην οικία φορώντας κουκούλες full-face. Υπό την απειλή λοστού, απέσπασαν το ποσό των 24.200 ευρώ, 2.200 δολαρίων ΗΠΑ και κοσμήματα, πριν τραπούν σε φυγή.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Άμεσης Δράσης, καθώς τέσσερα περιπολικά έσπευσαν στο σημείο μετά από σήμα του Κέντρου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους υπόπτους στην ευρύτερη περιοχή.

Οι τρεις κατηγορούμενοι προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν έπειτα από καταδίωξη και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 29χρονος αλλοδαπός φέρεται να απέρριψε τσαντάκι που περιείχε τα αφαιρεθέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε κουκούλα full-face, ενώ στο εσώρουχο του 18χρονου εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα 380 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα κλοπιμαία επιστράφηκαν άμεσα στην 97χρονη παθούσα. Από τις έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των κατηγορουμένων, κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ στην οικία του 29χρονου εντοπίστηκε και 24χρονος αλλοδαπός με μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών στην κατοχή του.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

